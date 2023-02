Questa nuova tecnologia scatta foto dalla Terra come se fosse intorno alla Luna

Le foto della Luna sono sempre bellissime, ma adesso un nuovo prototipo sviluppato dagli scienziati permette di scattare immagini ravvicinate della sua superficie nonostante l'enorme distanza che ci separa dal corpo celeste vicino a noi!

Un team di scienziati e ingegneri provenienti dal National Radio Astronomy Observatory (NRAO), Green Bank Observatory (GBO) e Raytheon Intelligence & Space (RIS) ha deciso di sperimentare con il National Green Bank Telescope (GBT) e il Very Long Baseline Array (VLBA) della Science Foundation.

Gli addetti ai lavori hanno sviluppato un trasmettitore che produce fino a 700 watt di potenza, inferiore a un forno a microonde da cucina standard (che si attesta tra 800 e 1.000 watt). Il radar prototipo è stato in grado di visualizzare l'immagine del cratere Tycho, che si trova nell'emisfero meridionale della Luna e misura circa 85 chilometri di diametro, con dei dettagli stupefacenti.

"È piuttosto sorprendente ciò che siamo stati in grado di catturare finora, utilizzando meno energia di un comune elettrodomestico", ha affermato Patrick Taylor, capo della divisione radar. Gli scienziati sono riusciti a catturare un'immagine radar del sito di atterraggio dell'Apollo 15 con un'incredibile risoluzione di 1,25 metri che è stata subito definita come "l'immagine a più alta risoluzione della Luna mai presa da terra".

Per farvi capire l'incredibile avanzamento tecnologico, dovete sapere che la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) - fotocamera che si trova a bordo del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) che gira intorno alla Luna - può acquisire immagini della superficie del satellite con una risoluzione fino a 0,5 metri. Ciò significa che questo prototipo di radar è capace di acquisire immagini della superficie della Luna dalla Terra come se un satellite fosse in orbita!

La cosa ancora più incredibile? Gli addetti ai lavori stanno lavorando per ottimizzare ancora di più il prototipo.