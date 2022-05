Ecco a voi il primo prototipo del 'razzo più ecologico del mondo'

I viaggi nello spazio inquinano. Per questo motivo si sta cercando una soluzione a questo problema che, nonostante non possa essere paragonato alle altre fonti di inquinamento del nostro pianeta, con l'aumentare dell'esplorazione dell'ignoto al di fuori del nostro pianeta sarà sempre argomento di discussione.

Recentemente la società spaziale britannica Orbex ha rivelato il primo prototipo in scala reale di Orbex Prime, descritto come il razzo più ecologico del mondo. Quest'ultimo è a due stadi e ha un'altezza complessiva di 19 metri, oltre ad essere progettato per posizionare piccoli satelliti nell'orbita terrestre bassa (che stiamo lentamente riempiendo di spazzatura).

Il razzo è alimentato da biopropano. Non è quindi completamente carbon neutral, ma produce il 96% di emissioni in meno rispetto a dispositivi della stessa dimensione. Le novità non sono finite qui: Orbex Prime è anche riutilizzabile e progettato per non lasciare detriti in orbita, oltre ad avere il più grande motore a razzo stampato in 3D del mondo.

"Questa è una pietra miliare importante per Orbex e mette in evidenza fino a che punto siamo nel nostro percorso di sviluppo. Dall'esterno, potrebbe sembrare un normale razzo, ma all'interno Prime è diverso da qualsiasi altra cosa", ha dichiarato il CEO di Orbex, Chris Larmour, in una dichiarazione inviata a IFLscience.

Il veicolo spaziale partirà da "Space Hub Sutherland", uno spazioporto situato sulla costa settentrionale della Scozia che, oltre a essere il primo spazioporto europeo, è anche il primo al mondo costruito e operato come carbon neutral. A proposito, ecco a voi l'aspetto di uno spazioporto futuristico che sarà costruito a Tokyo.