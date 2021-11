Prototipo di reattore nucleare spaziale cinese è 100 volte più potente di quello NASA

Il programma spaziale cinese ha recentemente completato un prototipo di un progetto per un reattore nucleare spaziale. Per farvi capire, il reattore cinese sarà in grado di generare un megawatt di energia elettrica, caratteristica che lo rende 100 volte più potente del dispositivo che la NASA vuole inviare sulla Luna entro il 2030.

Secondo quanto affermato dall'agenzia spaziale americana, infatti, il sistema di fissione nucleare della NASA sarà in grado di fornire circa 40 kilowatt di potenza - un numero sufficiente ad alimentare 30 famiglie per un decennio, ma sensibilmente inferiore al nuovo prototipo della Cina presentato dal South China Morning Post. La NASA, infatti, vuole installare un reattore nucleare sulla Luna.

Non sappiamo molto sul progetto cinese, ma secondo quanto affermato da quotidiano nazionale della Cina, il prototipo del reattore è stato completato insieme ad alcuni componenti critici del reattore. C'è qualche preoccupazione riguardo alla segretezza del reattore spaziale, che potrebbe non seguire le regolamentazioni di sicurezza... ed è forse per questo motivo che la Cina non ha presentato il suo prototipo in pompa magna.

Comunque, dopo questo annuncio è palese che il Paese voglia scalzare l'America dal trono di "dominatore dello spazio", e perfino lo stesso amministratore della NASA, Bill Nelson, ha recentemente sollevato la preoccupazione che la Cina possa inviare umani sulla Luna prima del ritorno degli americani, soprattutto adesso che la NASA ha rinviato la missione Artemis.