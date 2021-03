Il prototipo SN10 di SpaceX è atterrato correttamente finalmente, ma poi è esploso

SN10, il prototipo della nave spaziale di SpaceX, ha avuto successo ancora una volta, raggiungendo un traguardo davvero molto importante. Dopo un volo di prova ad alta quota, il veicolo spaziale è riuscito ad atterrare correttamente... esplodendo però dopo 8 minuti dall'atterraggio. "Botto finale" a parte, si è scritta la storia.

Il prototipo di Starship (che sembra essere stato ispirato da un film di Sacha Baron Cohen) è salito in cielo per ben 10 chilometri e poi è tornato sulla Terra 6 minuti e 20 secondi dopo il decollo. Questo è stato il terzo volo di prova ad alta quota per un veicolo Starship, ma il primo ad aver avuto un atterraggio di successo.

I prototipi SN8 e SN9, infatti, non sono riusciti ad avere un atterraggio "pulito", schiantandosi al suolo dopo aver raggiunto una certa altezza. "Abbiamo avuto un atterraggio morbido di successo sulla piattaforma di atterraggio che sta concludendo un bellissimo volo di prova della Starship 10", ha affermato il principale ingegnere di integrazione di SpaceX, John Insprucker.

Tuttavia dopo l'atterraggio, così come potrete vedere dal video che troverete qui sopra, delle fiamme sono iniziate ad uscire dalla base di SN10; pochi minuti dopo quelle fiamme si sono trasformate in un'esplosione. Insomma, un traguardo che la compagnia spaziale si ricorderà sicuramente in futuro, poiché il sogno di una nave spaziale del genere sta finalmente per realizzarsi.