Il prototipo SN15 di SpaceX è pronto per volare una seconda volta!

La scorsa settimana vi abbiamo riportato l'ottima notizia dell'atterraggio quasi perfetto di SN15 che, questa volta, non è saltato in aria. Stiamo parlando del prototipo della Starship di SpaceX, la nave spaziale che sarà inviata prima sulla Luna e successivamente su Marte. Bene, il prototipo SN15 potrebbe tornare a volare nuovamente.

Secondo un tweet di Elon Musk, la società "potrebbe provare a riconfigurare SN15 molto presto", così da testare la riutilizzabilità per il razzo (cavallo di battaglia della compagnia). La scorsa settimana - ricordiamo - il prototipo è arrivato a un'altitudine di quasi 10 chilometri sopra il sito di test di SpaceX, nel sud del Texas.

Questo, inoltre, è stato anche il primo prototipo in scala reale a effettuare un atterraggio morbido e a non esplodere, a differenza dei suoi quattro predecessori. Si tratta di una pietra miliare importante per la compagnia, che permetterà di attuare un passo avanti verso la conquista di Marte da parte della specie umana.

I record per SN15 non sono finiti: il razzo potrebbe diventare ben presto il primo prototipo in scala ad essere volato due volte. Nessuno sa se il veicolo spaziale sopravviverà a un secondo volo e, a dirla tutta, non sappiamo neanche quando questo avverrà. Attendiamo fiduciosi, quindi, nuove dichiarazioni da parte di SpaceX e dal sempre attivo Elon Musk.