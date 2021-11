Il prototipo Starship 20 di SpaceX effettua con successo il test del fuoco statico

Recentemente SpaceX ha completato con successo un test di fuoco statico riguardante il prototipo del suo veicolo spaziale di classe orbitale con tutti e sei i motori collegati. Un evento sicuramente importante, che segna un altro grande traguardo per la compagnia spaziale di Elon Musk.

Il gigantesco prototipo, soprannominato Starship 20, così com'è possibile osservare in questo video, ha acceso contemporaneamente tutti e sei i motori: tre motori Raptor progettati appositamente per portare la gigantesca struttura di metallo in orbita, mentre altri tre sono stati ottimizzati per viaggiare nel vuoto dello spazio.

Come da tradizione, anche Elon Musk ha festeggiato il successo dell'evento su Twitter (così come potrete osservare in calce alla notizia). Il recente test è un momento importante per la compagnia, poiché prepara il terreno per il futuro viaggio inaugurale dell'astronave in orbita. Aspettiamo, infatti, questo evento da molto tempo e finalmente pare che ci stiamo avvicinando.

Ci sarà ancora un po' da aspettare però, poiché il prototipo è ancora all'inizio del suo viaggio. Lo scorso agosto, infatti, il prototipo SN20 è stato collegato insieme al Booster Super Heavy (conosciuto come BN4). Da questo momento si sta ancora aspettando che la Federal Aviation Administration dia il suo consenso decisivo per effettuare lanci di tale portata.