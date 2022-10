Il prototipo di una turbina eolica batte record mondiale per la creazione di energia

Mentre si pensano a delle soluzioni per la creazione di energia green, si stanno facendo dei notevoli passi avanti nella ricerca. Recentemente, ad esempio, una turbina eolica offshore - ovvero situata in mezzo all'oceano - ha battuto un nuovo record per la creazione di energia prodotta da una singola turbina in un giorno.

Così come riporta la stessa Siemens Gamesa, una società di ingegneria eolica, la pala eolica SG 14-222 DD ha prodotto 359 megawattora in 24 ore, una quantità di energia tale da permettere a un'auto di medie dimensioni di percorrere 1,8 milioni di km.

"Con ogni nuova generazione della nostra tecnologia di turbina a trasmissione diretta offshore, che utilizza un minor numero di parti mobili rispetto alle turbine a ingranaggi, i miglioramenti dei componenti hanno consentito prestazioni maggiori pur mantenendo l'affidabilità. La produzione in serie è prevista per il 2024", scrive l'azienda.

Il futuro dell'energia eolica è nel mare. Questo è solo un prototipo, ma le turbine saranno posizionate a 195 km al largo della costa nord-orientale del Regno Unito a Dogger Bank nel Mare del Nord. L'SG 14-222 DD, infatti, ha un rotore di 222 metri di diametro, lame B108 lunghe 108 metri che possono essere riciclate e un'area di spazzata di 39.000 metri quadrati.

Nonostante sia l'energia solare la più economica di tutte, incredibili passi avanti sono stati compiuti anche dall'eolico. E questo è solo l'inizio.