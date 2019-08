Ecco il prototipo della tuta spaziale che accompagnerà l'uomo sulla Luna e su Marte

Dall'epoca delle missioni Apollo la tecnologia ha fatto importanti passi avanti, e molti strumenti che hanno permesso il raggiungimento del nostro satellite nel 1969 si sono aggiornati. Lo stesso vale per le tute spaziali, e la stessa compagnia che contribuì a progettarle all'epoca è tornata con un nuovo prototipo chiamato Astro.

L'azienda dietro la tecnologia, ILC Dover, è la stessa che ha anche creato le tute in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale. Astro vanta numerosi miglioramenti rispetto alla tuta spaziale per unità di mobilità extraveicolare (EMU) che gli astronauti sulla stazione spaziale utilizzano attualmente per completare le passeggiate nello spazio.

Il nuovo sistema è costituito da un tuta per l'attività extraveicolare (EVA), e da uno zaino per il supporto vitale che regola la pressione e fornisce ossigeno e raffreddamento. Lo zaino, è stato costruito in collaborazione con la Collins Aerospace.

La nuova "armatura spaziale" è dotata di una tecnologia di rimozione dell'anidride carbonica migliorata che renderà possibili le missioni di lunga durata. Il sistema consentirà inoltre agli astronauti di spostarsi più facilmente nello spazio.

Il prototipo è pensato per ambienti come la Luna e Marte, e potrà essere configurata per l'esplorazione planetaria. La nuova veste spaziale avrà anche un sistema di visualizzazione digitale che consentirà agli astronauti di utilizzare i comandi vocali, accedere ai dati in tempo reale e comunicare tramite video HD.