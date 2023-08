Prova costume in arrivo? Due smartwatch TicWatch per sportivi sono in sconto su Amazon

Abbiamo appena visto le promozioni Amazon per il ritorno a scuola, ma l'ecommerce di Jeff Bezos non pensa solo agli studenti. Per gli sportivi, per esempio il colosso di Seattle ha deciso di scontare due smartwatch TicWatch perfetti per mettersi in forma in vista di una tardiva prova costume (o per perdere i chili presi al pranzo di Ferragosto).

Il primo smartwatch in offerta è il TicWatch Pro 3 Ultra GPS, che nel modello Bluetooth è scontato del 24%, con un prezzo che scende da 250,91 Euro a 191 Euro tondi tondi. Lo sconto è decisamente interessante, specie per uno dei migliori smartwatch per sportivi in circolazione, come potete leggere nella nostra recensione del TicWatch Pro 3 Ultra.

In offerta troviamo anche il modello 4G/LTE del TicWatch Pro 3 Ultra GPS, con uno sconto però meno marcato di quello dedicato al modello Bluetooth + Wi-Fi: parliamo infatti del 7% in meno del MSRP, fissato a 258,75 Euro. In altre parole, lo smartwatch sarà vostro a 240 Euro. In entrambe le versioni, l'orologio è dotato di un SoC Qualcomm SD4100 con Dual Processor di Mobvoi, l'azienda che possiede il brand TicWatch.

Scendendo di prezzo, invece, sempre su Amazon possiamo trovare lo Smartwatch TicWatch E3, scontato da un prezzo di listino di 155,89 Euro ad uno di 140 Euro. Il ribasso è qui del 10%: non si tratta dello sconto più ingente sulla piazza, ma potrete comunque portarvi a casa un ottimo smartwatch senza spendere troppo (e risparmiando qualcosina sul MSRP, per giunta).

Come il "fratello maggiore" Pro 3 Ultra, anche il TicWatch E3 ha WearOS come sistema operativo e vanta un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100 come proprio chip di base, sempre in "combo" con il coprocessore di Mobvoi. Il device è anche compatibile con Google Pay e ha le funzioni di GPS e di monitoraggio attivo della frequenza cardiaca.

