Prova costume? Ecco perché gli ultimi chili sono i più difficili da perdere

L'estate ormai si avvicina, e arriverà per tutti anche la famigerata prova costume. Tutti coloro che si stanno preparando sanno che gli ultimi chili da perdere sono quasi "impossibili" da portare a termine per raggiungere l'obiettivo. Qual è il motivo? Continuate a leggere.

Ci sono due ragioni fondamentali per cui la perdita di peso generalmente rallenta nel tempo. Il primo motivo è che il dispendio calorico (e quindi quello energetico) diminuisce con la perdita di peso. Questo "metabolismo rallentato" si verifica perché sono necessarie meno calorie per mantenere e muovere un corpo più leggero. Il secondo motivo per cui la perdita di peso diventa progressivamente difficile è che la perdita di peso è accompagnata da un aumento dell'appetito.

Tutta "colpa" di un ormone chiamato leptina, che dice al nostro cervello quanto grasso è immagazzinato nel nostro corpo. Quando abbiamo più grasso immagazzinato, la leptina aumenta e riduce l'appetito. Ma quando perdiamo grasso corporeo, la leptina ci rende un po' più affamati. Se non controllati, i segnali provenienti dal nostro stomaco ci rendono vulnerabili all'eccesso di cibo. Questo perché il nostro stomaco ha la capacità di ospitare più calorie di quelle che spendiamo.

Uno studio recente ha scoperto che quando ai partecipanti veniva servita la pizza e invitati a mangiare fino a quando non si sentivano "abbastanza pieni", mangiavano 1.580 kcal. Quando è stato chiesto loro di mangiare il più possibile, invece, hanno mangiato due volte quella quantità. La pienezza è determinata in parte dal contenuto di grassi, carboidrati e proteine ​​del pasto e in parte dalla sua massa complessiva.

Se il pasto contiene più fibre, è più abbondante, motivo per cui è difficile mangiare troppo cibi voluminosi come frutta e verdura. Se ai partecipanti allo studio fossero state offerte mele, non sarebbero stati nemmeno in grado di mangiare 1.580 kcal. Una mela contiene circa 50 kcal per 100 grammi, si dovrebbero mangiare oltre tre chilogrammi di mele per assimilare 1.580 kcal. Ovviamente troviamo cibi che hanno un'alta densità energetica, come la pizza, il cioccolato e le patatine più deliziosi.

È difficile resistere al desiderio di mangiare cibi deliziosi e ricchi di energia. Questo può aggiungere ulteriore peso alla nostra percezione dell'impossibilità del raggiungere gli ultimi chili.