Ecco la prova che anche i dinosauri non aviari covavano le loro uova

E’ stato scoperto il nido di un Oviraptor che sembra testimoniare come alcuni dinosauri non aviani potessero covare le loro uova fino alla schiusa della prole.

Ciò che è stato scoperto nel deserto del Gobi potrebbe aprire un nuovo capitolo in ciò che si conosce dei comportamenti dei dinosauri. Essendo ormai estinti da milioni di anni, risalire al comportamento di questi animali, partendo dai resti fossili, risulta assai ostico. Tuttavia, scoperte come queste possono aprire degli spiragli di luce sulla conoscenza del comportamento di questi mastodontici animali che hanno dominato la nostra Terra prima dell’uomo. In particolare, ciò che è stato scoperto nel deserto del Gobi è un nido di Oviraptor con i resti di un individuo adulto sopra le uova della sua prole.

La scoperta potrebbe dirci che alcune specie di dinosauri, non aviani, potessero realmente covare le loro uova fino alla loro schiusa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science Bulletin da parte di scienziati dell’Indiana University of Pennsylvania. Gli esperti fanno notare che questo è il primo Oviraptor ad essere stato trovato sopra un nido con un uovo con, all’interno, embrioni che si trovavano a diverso stadio di sviluppo. Lo scheletro fossile si è conservato in una posizione da far sospettare che stesse realmente covando il nido. Ecco quindi che questa scoperta potrebbe essere una forte testimonianza che anche alcuni dinosauri non aviani potessero covare le loro uova fino alla schiusa delle stesse.

Ovviamente i dinosauri più pesanti, con tutta probabilità, difficilmente potevano covare le loro uova perché il loro peso eccessivo avrebbe rischiato di romperle decretando la morte della prole. Il fatto poi che gli embrioni fossero ad un diverso stadio di sviluppo potrebbe stare a significare che la loro schiusa potesse avvenire in tempi diversi, ovvero che la schiusa delle uova, in questa specie, fosse asincrona. La schiusa asincrona è poco diffusa sia tra gli altri dinosauri, sia negli uccelli, che sono i discendenti moderni dei dinosauri.