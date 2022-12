Prova Galaxy su iPhone, il QR Code di Samsung per gli utenti Apple

In seguito alla nomina della prima donna Presidente di una divisione interna di Samsung, torniamo a fare riferimento su queste pagine al brand sudcoreano per via di un'iniziativa che non si vede esattamente tutti i giorni. Infatti, è stata lanciata la possibilità di provare l'esperienza Galaxy per gli utenti iPhone.

Sì, avete capito bene: come riportato da Gizchina e come si può vedere direttamente sul portale ufficiale Try Galaxy, indicato anche in un video pubblicato sul canale YouTube Samsung New Zealand risalente a ottobre 2022, è stata lanciata una web app che consente a coloro che dispongono di un iPhone di dare una rapida occhiata all'esperienza Samsung Galaxy.

Quest'ultima viene indicata dallo stesso brand come "semplice, intuitiva e personalizzabile": insomma, si tratta di una "frecciatina" non di poco conto rivolta ad Apple. I possessori di un iPhone possono infatti provare in questo modo alcune funzionalità tipiche degli smartphone Samsung Galaxy. Provando a collegarsi al sito Web da un dispositivo Android, invece, compare a schermo un messaggio che spiega semplicemente all'utente che è "già su Android".

In ogni caso, per gli utenti iPhone risulta possibile aggiungere l'icona Try Galaxy alla schermata Home, premendo poi su quest'ultima per avviare l'esperienza direttamente sul proprio dispositivo di fiducia. Risulta semplicemente necessario avere a disposizione un iPhone 7 o superiore con iOS 14 o superiore, nonché passare per il browser Safari. Si potrebbe a questo punto dire che Android su iPhone non è mai stato così vicino, anche se si fa semplicemente riferimento a una web app.