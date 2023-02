Ecco una prova che mostra che l'umanità sa del cambiamento climatico da tempo

Pensate che il cambiamento climatico sia un argomento che esiste da pochi anni? A parte il fatto che una big oil sapeva già della questione quasi 50 anni fa, un articolo di giornale risalente a più di un secolo fa, datato 1912, ha parlato proprio dei pericoli di un inquinamento senza sosta da parte dell'umanità.

In particolare, nel 1912 un articolo di un quotidiano neozelandese - chiamato Rodney and Otamatea Times, Waitemata and Kaipara Gazette - discuteva dell'argomento relativamente nuovo.

“Le fornaci del mondo stanno ora bruciando circa 2.000.000.000 di tonnellate di carbone all'anno. Quando viene bruciato, unendosi all'ossigeno, aggiunge all'atmosfera circa 7.000.000.000 di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Questo tende a rendere l'aria una coperta più efficace per la terra e ad innalzarne la temperatura", si legge nel documento.

L'articolo di giornale si trova negli archivi digitali della Biblioteca Nazionale della Nuova Zelanda e ciò dimostra che il cambiamento climatico era un argomento noto già nei primi anni del 900. Pensate, infatti, che la prima persona a discutere gli effetti dei gas serra fu uno scienziato svedese di nome Svante Arrhenius nel 1896.

Ciò non sorprende, poiché i primi modelli sul cambiamento climatico, prodotti tra il 1970 e il 2000, erano già molto accurati. Se solo avessimo preso prima le giuste precauzioni, oggi non ci saremmo trovati in questo guaio lungi dall'essere finito.