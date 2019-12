La prova sperimentale di una vecchia teoria nascosta in un materiale sottilissimo

La teoria Marcus-Hush del trasferimento di elettroni è uno dei pilastri della chimica moderna, una teoria che spiega tutto. Quasi tutto. Alcune delle previsioni, come ad esempio il comportamento elettrochimico di piccolissimi "ultramicroelettrodi", sono rimaste finora non verificate. E se fosse sbagliata?

Un team di ricercatori del Dipartimento di Chimica e del National Graphene Institute, sono stati in grado di fabbricare un dispositivo con un diametro di soli 5 micrometri e hanno in seguito pubblicato i loro risultati su ACS Nano.



Ma cosa sono gli ultramicroelettrodi? Sono elettrodi con dimensioni nella scala micrometrica o sub-micrometrica che, a causa delle loro proprietà, hanno spinto l'elettrochimica a lavorare a scale molto piccole di lunghezza. Utilizzando il nitruro di boro esagonale (hBN), lo studio dimostra che gli elettroni potrebbero passare attraverso l'hBN fungendo da barriera tra un elettrodo di grafite e molecole adatte ("coppie redox") in una soluzione liquida. E in tutto questo ecco che entrano in gioco gli ultramicroelettrodi, la cui combinazione con il tunneling attraverso l'hBN crea condizioni perfette per rivelare peculiari discrepanze nelle proprietà elettrochimiche.



Queste discrepanze si sono rivelate essere una manifestazione diretta della teoria Marcus-Hush del trasferimento di elettroni, sorprendentemente in accordo con alcune previsioni teoriche mai provate. Il Dr. Matej Velicky, uno degli autori dello studio, ha detto che "Il momento della realizzazione che i nostri risultati sperimentali sono in perfetta corrispondenza con una previsione teorica non verificata è stato esaltante, e ci ha ricordato la potenza e la bellezza del metodo scientifico".



Il Professor Robert Dryfe, un altro autore, ha detto: "La chiave di questo esperimento sta nella capacità di costruire materiali "di design", stratificando materiali 2-D su altri materiali in modo altamente controllato [similmente era stato creato dell'oro]. Un esperimento così unico è stato concepito solo grazie alle strutture e alle competenze del National Graphene Institute".



Tecnologia, metodo scientifico ed estrema bellezza. Ma non solo. Questa ricerca, oltre ad importanti conferme sperimentali, offre una nuova piattaforma sperimentale estremamente efficiente, che potrebbe essere applicata in futuro per l'identificazione dei meccanismi di reazione, la modificazione della superficie o il trasferimento di elettroni a lungo raggio; per fare soltanto qualche esempio.