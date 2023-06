Provare i vestiti prima di acquistarli: con l'IA di Google Shopping si può

Non c’è solo l’aggiornamento per Google Maps in Italia in giornata odierna. Dal fronte Google infatti arriva un altro importante annuncio, riguardante Google Shopping.

Come spiegato in un post pubblicato sul blog di Google, grazie all’IA artificiale generativa ora è possibile provare in maniera virtuale e senza averli a casa diversi capi d’abbigliamento direttamente attraverso Google Shopping.

Inizialmente lo strumento sarà disponibile solo negli Stati Uniti, ma probabilmente nel corso dei prossimi mesi approderà anche nel nostro paese.

La prova virtuale si basa su un nuovo modello d’intelligenza artificiale sviluppato internamente, il quale permette di vedere in maniera più realistica come veste una maglia, un pantalone o qualche altro accessorio su diverse tipologie di persone. Google è partita dall’assunto che la maggior parte delle fotografie mostrate dagli Store non sono per gli utenti veritiere dal momento che le persone non si identificano nei modelli che li indossano.

Per tale ragione, Google ha addestrato il proprio modello utilizzando molte coppie di immagini, ognuna delle quali include una persona che indossa un indumento in due pose uniche. Per rendere il modello più autentico e quindi evitare difetti visivi, il processo è stato ripetuto utilizzando coppie di immagini casuali di indumenti e persone.

Tutto ciò ha permesso di lanciare, da oggi negli USA, il badge “Prova” in Google Shopping che inizialmente è disponibile solo per le donne e nel corso dell’anno sarà esteso anche per gli uomini.