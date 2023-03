Provare Windows 12 in anticipo? Il nuovo canale Canary potrebbe essere la via

In seguito alla questione che vede coinvolti Intel e Windows 12, si torna a fare riferimento in modo importante alla prossima major release del sistema operativo per computer di casa Microsoft. Questa volta il motivo riguarda un reveal arrivato proprio da Redmond, dato che c'è di mezzo il nuovo canale Windows Canary.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, quest'ultimo permetterà di provare in anteprima le grandi novità dell'OS, consentendo agli utenti di accedere alle build non appena Microsoft avrà terminato di svilupparle. In parole povere, l'azienda di Satya Nadella sta cercando di "velocizzare" l'ottenimento dei primi feedback pubblici.

Il canale Canary del programma Windows Insider permetterà insomma a chiunque entrerà a farne parte di mettere alla prova build "fresche di creazione". Si fa riferimento ad aggiornamenti che includono modifiche a kernel, API e altre importanti parti di Windows, dunque non è un caso che un buon numero di fonti, inclusa The Verge, stiano facendo riferimento al fatto che sembrerebbe trattarsi di un modo per prepararsi a Windows 12.

D'altronde, Amanda Langowski, responsabile del programma Windows Insider di Microsoft, ha affermato che "alcune delle modifiche che proveremo nel canale Canary non verranno mai distribuite, mentre altre potrebbero essere integrate nelle versioni future di Windows quando saranno pronte". Chiaramente per ora non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma quel che è chiaro è che le build legate al canale Canary di Windows Insider saranno più veloci ma meno stabili rispetto a quanto visto finora.

Si fa dunque riferimento a un canale pensato più che altro per persone che sanno "mettere le mani" come si deve sul sistema operativo. Il canale Dev ora punterà invece maggiormente sulle build di Windows 11 che includono nuove funzionalità. Per il resto, come riportato anche da SlashGear, potremmo vedere Windows 12 nel 2024, dunque non dovrebbe mancare poi così tanto.