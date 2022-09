Provate il possibile foro di iPhone 14 sul vostro iPhone: ci sono già cloni

A pochi giorni dal keynote di presentazione degli iPhone 14, non si fa altro che discutere in merito al possibile design del tanto vociferato foro per la fotocamera. Ci potrebbero infatti essere cambiamenti importanti rispetto al passato e adesso potete darci un'occhiata direttamente mediante il vostro iPhone.

Come riportato da 9to5Mac, l'idea è dell'artista Ian Zelbo, che ha condiviso su Twitter un'immagine, pensata principalmente per coloro che dispongono di un iPhone 13 Pro Max, che se messa a schermo intero può farvi comprendere meglio come dovrebbe apparire secondo le voci di corridoio il foro per la fotocamera di iPhone 14.

Chiaramente, vista la presenza del notch sugli iPhone 13, l'artista ha realizzato l'immagine posizionando il foro in basso e chiedendo dunque agli utenti di mettere sottosopra il proprio iPhone, nonché di attendere qualche secondo affinché scompaiano le varie indicazioni presenti a schermo. Per il resto, si tratta di un metodo carino per farsi un'idea più approfondita su quanto indicato dai più recenti rumor relativi alla gamma iPhone 14.

Ricordiamo infatti che di recente si è fatto riferimento alla possibilità che Apple utilizzi il software per unire il doppio punch-hole, mostrando dunque all'utente un unico foro a forma di pillola. Insomma, tutto fa pensare che Apple stia sostituendo il notch: ricordiamo che per ora si tratta solamente di rumor, dato che bisognerà attendere il 7 settembre 2022 per la presentazione ufficiale.

Nel frattempo, come riportato da MacRumors e come si può vedere in un video pubblicato sul canale YouTube Amazing Unboxing, in Cina sono già emersi dei cloni di iPhone 14. Tuttavia, il design utilizzato in questo caso potrebbe essere già "datato", in quanto c'è il doppio punch-hole (i cloni sono a quanto pare stati realizzati prima degli ultimi rumor sull'utilizzo del software da parte di Apple per rendere il design "a pillola").