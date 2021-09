Ho provato a chiamarti, richiamami baci: state alla larga dall'SMS

Dopo aver trattato gli SMS truffa che arrivano direttamente sul modem, torniamo ad analizzare un'altra questione simile. Infatti, alcuni utenti italiani segnalando l'arrivo di strani messaggi che invitano a richiamare. Fate attenzione.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, in questo settembre 2021 diverse persone stanno ricevendo un messaggio con un testo simile a quello di seguito: "Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al XXXXXX baci". Il numero inserito nell'SMS in genere inizia con "8" e risulta piuttosto sospetto, vista anche la natura del messaggio in cui è contenuto.

Ovviamente, se ricevete un messaggio di questo tipo, non effettuate assolutamente la chiamata. Non è ben chiaro cosa accada componendo effettivamente il numero, ma presumibilmente potrebbe trattarsi di chiamate ad alta tariffazione, potenzialmente in grado di prosciugare il conto telefonico. Chissà inoltre quali altre truffe potrebbero essere condotte tramite il messaggio, altro che "baci".

In ogni caso, non si tratta della prima volta che questi SMS truffa circolano in Italia, dato che online non mancano segnalazioni risalenti a fine 2020. Insomma, fate attenzione: purtroppo questi messaggi sembrano essere tornati a circolare con insistenza, in quanto cercando il numero coinvolto sui classici tool per difendersi dalle chiamate truffa ci sono diverse segnalazioni risalenti proprio a inizio settembre 2021.