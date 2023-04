Mai provato l'inquietante sensazione di non essere solo? Ecco cos'è per la scienza

Ti è mai capitato di essere solo in una stanza, o a casa tua, e di avere la sensazione inquietante di non essere da solo? Se non riesci a spiegare il perché, sappi che (fortunatamente) non sei il solo! Questa sensazione è ampiamente condivisa e la scienza ha cercato di dare una spiegazione a quello che succede al nostro cervello (sì, è colpa sua).

Uno dei più grandi studi sulla questione venne condotto nel 1894. La Society for Psychical Research (SPR) effettuò un'indagine su oltre 17.000 persone nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine lo studio concluse che tali esperienze fossero troppo comuni per essere un caso: 1 persona su 43 le sperimentava.

Sappiamo da studi di casi neurologici ed esperimenti di stimolazione cerebrale che le "presenze" in questione possono essere provocate da segnali corporei. Nel 2006, pensate, il neurologo Shahar Arzy, insieme a dei suoi colleghi, è stato in grado di creare una "figura d'ombra" sperimentata da una donna il cui cervello veniva stimolato elettricamente nella giunzione temporoparietale sinistra (TPJ).

Una serie di esperimenti nel 2014 ha anche mostrato che interrompere le aspettative sensoriali delle persone sembra indurre una sensazione di presenza in alcune persone sane. Nonostante le sue origini secolari, poiché questo fenomeno è discusso da secoli e prima la causa si pensava fosse paranormale, la scienza della "presenza sentita" è in realtà solo agli inizi... e i motivi possono essere così tanti che i ricercatori devono ancora capirlo.

Sappiamo, tuttavia, che i fantasmi non c'entrano nulla.