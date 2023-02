Abbiamo provato la nuova Ricerca Multipla di Google: attiva da oggi su Android e iOS

Se puoi vederlo, puoi cercarlo. È con questo claim che Google ha deciso di lanciare le novità 2023 che riguardano la ricerca su smartphone. Da oggi 8 febbraio infatti è disponibile sia su Android che su iOS (dall’app Google) la Ricerca Multipla, nei mesi a venire però verranno aggiunte anche altre funzionalità.

Partiamo proprio dalla Ricerca Multipla che abbiamo provato nel quartier generale di Google a Milano (da oggi la funzione è disponibile in tutto il mondo, su alcuni telefoni potrebbero però volerci ore affinché l’aggiornamento interno venga completato, dunque se non la trovate armatevi di pazienza). Da oggi potete cercare qualsiasi cosa partendo da un’immagine o da un testo e, aprendo la modalità di Ricerca Multipla, potete aggiungere opzioni per una ricerca più precisa.

Esempio: se fotografate una pianta, potete aggiungere “come posso prendermene cura?”, l’intelligenza artificiale potrà così associare la frase all’immagine per restituirvi l’informazione che vi interessa. Lo stesso vale per una poltrona o un abito: potete scattare una foto all’oggetto che vi interessa, poi chiedere al telefono di cercarlo in un colore diverso. Se fotografate un dolce, Google Lens vi dirà che tipo di dolce è, con la Ricerca Multipla però potete aggiungere “ricetta” e avere tutti gli ingredienti. Altro esempio: se fotografate un tavolino quadrato, potete dire a Google di cercarlo rotondo. Lo stesso potrete fare con i testi: se avete un testo (il menu di un ristorante ad esempio) potete subito tradurlo nella lingua di vostro interesse semplicemente inquadrandolo.

Passando alle novità che verranno nei prossimi mesi, sui telefoni Android di tutto il mondo arriverà prossimamente Search your screenarriverà prossimamente Search your screen, potete ad esempio scattare uno screenshot, avviare Google Assistant e cercare immagini o testi. Tanto altro inoltre arriverà sull’applicazione Google Maps sia su Android che iOS. Le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla ricerca web sono davvero infinite, ne vedremo delle belle…