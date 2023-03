Abbiamo provato il tono delle conversazioni di ChatGPT su Bing

L'ultima volta che ci siamo lasciati con una prova di ChatGPT su Bing l'IA ci ha chiesto scusa e abbiamo evidenziato diverse "allucinazioni" legate alle risposte ottenute. Adesso, però, è già arrivato il momento di nuovi test, dato che è stato lanciata la possibilità di selezionare il tono delle conversazioni.

A tal proposito, come riportato da MSPowerUser e come indicato da Mikhail Parakhin su Twitter, a partire dalla giornata dell'1 marzo 2023 quasi tutti gli utenti che hanno accesso a ChatGPT potenziato su Bing (ricordiamo che per ora quest'ultimo è disponibile in modo completo a utenti selezionati dalla waitlist) possono sfruttare la novità. Più precisamente, si fa riferimento al 90% degli utenti.

In parole povere, il già preannunciato tono delle conversazioni di ChatGPT su Bing è ora accessibile un po' da tutti. Abbiamo dunque avuto modo di mettere alla prova per un po' di tempo la nuova versione dell'IA e siamo pronti a darvi maggiori indicazioni su quanto ora disponibile. Innanzitutto, i toni selezionabili sono tre, ovvero quelli di seguito.

Creatività : le risposte sono originali e ingegnose e creano sorpresa e intrattenimento per gli utenti.

: le risposte sono originali e ingegnose e creano sorpresa e intrattenimento per gli utenti. Equilibrato : le risposte sono ragionevoli e coerenti, bilanciando accuratezza e creatività nella conversazione.

: le risposte sono ragionevoli e coerenti, bilanciando accuratezza e creatività nella conversazione. Preciso: le risposte sono corrette e concise e assegnano ad accuratezza e rilevanza la massima priorità.

Queste sono le descrizioni di Microsoft delle varie opzioni (a cui per ora siamo riusciti ad accedere solo da Web e non dall'app per dispositivi mobili di Bing), ma adesso è giunto il momento di fornirvi le nostre impressioni dopo le prime conversazioni.

Abbiamo provato a replicare la conversazione su Everyeye effettuata l'altra volta con tono "Preciso", in modo da vedere se l'IA si sarebbe inventata nuovamente dettagli, ad esempio, sulle sezioni del portale (ChatGPT su Bing la scorsa volta aveva citato la presunta esistenza di una sezione esclusiva Nintendo). Il risultato è stato leggermente migliore , considerando che già dalla prima risposta l'IA ha indicato l'esistenza di categorie come cinema e tecnologia, evitando di citare solamente i videogiochi.

effettuata l'altra volta con tono "Preciso", in modo da vedere se l'IA si sarebbe inventata nuovamente dettagli, ad esempio, sulle sezioni del portale (ChatGPT su Bing la scorsa volta aveva citato la presunta esistenza di una sezione esclusiva Nintendo). , considerando che già dalla prima risposta l'IA ha indicato l'esistenza di categorie come cinema e tecnologia, evitando di citare solamente i videogiochi. Alla successiva domanda sulle ulteriori sezioni di Everyeye, ChatGPT su Bing ha inoltre esplicitato correttamente l'esistenza della sezione Auto , senza inventarsi dettagli.

, senza inventarsi dettagli. Peccato, però, che poi il preset "Preciso" abbia comunque sbagliato l'ultima recensione uscita su Everyeye Tech, indicando quella sull'OPPO Find N2 Flip (22 febbraio 2023) e non quella sull'Erazer Beast X40 (28 febbraio 2023). In modo interessante, l'IA ha spiegato che "i risultati delle ricerche possono cambiare rapidamente e potrebbero non essere sempre aggiornati".

uscita su Everyeye Tech, indicando quella sull'OPPO Find N2 Flip (22 febbraio 2023) e non quella sull'Erazer Beast X40 (28 febbraio 2023). In modo interessante, l'IA ha spiegato che "i risultati delle ricerche possono cambiare rapidamente e potrebbero non essere sempre aggiornati". Da notare tuttavia come l'IA continui a indicare che la recensione di OPPO Find N2 Flip affermerebbe che manca il sensore di impronte digitali, quando in realtà non è così . Ricordiamo infatti che nella recensione si legge che "il lettore d'impronte è installato sul bordo destro e ha dimensioni un po' piccole, tanto che i mancati rilevamenti non sono così rari".

. Ricordiamo infatti che nella recensione si legge che "il lettore d'impronte è installato sul bordo destro e ha dimensioni un po' piccole, tanto che i mancati rilevamenti non sono così rari". Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: l'IA continua a sostenere che il nostro Alessio Marino avrebbe partecipato a podcast, quando in realtà non l'ha mai fatto.

Insomma, il preset "Preciso" sembra effettivamente per certi versi in grado di migliorare la situazione, ma come intuibile non può cambiare totalmente il risultato. Per il resto, abbiamo provato anche a mettere alla prova il preset "Creatività", che rappresenta l'altro tono che dovrebbe cambiare un po' le carte in tavola rispetto a quanto già visto in precedenza.

In questo caso, effettivamente, le risposte sembrano sorprendere un po' di più, puntando anche sull'uso di emoji e simili, ma non in termini di precisione. Infatti, in linea generale con questo preset il chatbot cerca di sorprendere l'utente. Ad esempio, in calce alla notizia trovate la poesia di saluto che ChatGPT potenziato su Bing ha scritto per voi.