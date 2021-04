Proviamo a far luce sul personaggio di Robin, confrontando mito e realtà

Conosciamo tutti la storia di Robin Hood, l'uomo che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Attorno a questo personaggio sono stati creati numerosi miti, che alcune persone ritengono anche veritieri. Proveremo, quindi, ad analizzarne alcuni, cercando di capire se in quest'enorme storia leggendaria vi sia un fondo di verità o meno.

Robin Hood visse durante il regno di Riccardo Cuor di Leone?

Nella maggior parte delle rappresentazioni dell'uomo dalla calzamaglia verde, si narra che quest'ultimo visse le proprie avventure durante la reggenza dell'ambizioso e "crudele" Giovanni Senzaterra, quando Riccardo Cuor di Leone (Riccardo I) venne imprigionato subito dopo aver combattuto una crociata in Terra Santa.

La verità è che questi tre personaggi vennero uniti nello stesso racconto soltanto nel XVI secolo, durante il regno dei Tudor.

Robin Hood era veramente un filantropo?

La testimonianza più nota che ci narra di Robin Hood e del suo carattere benevolo è quella dello storico scozzese John Major, vissuto nel XVI secolo.

Tuttavia, le prime ballate in cui venne introdotto questo personaggio leggendario, come "Le piccole gesta di Robyn Hode" (scritta intorno al 1400), non sottolineano propriamente una predisposizione al fare del bene nei confronti della popolazione povera. Alcune, addirittura, lo rappresentano come un fuorilegge capace di uccidere a sangue freddo degli innocenti.

Robin Hood sposò mai Lady Marian?

Come in tutte le grandi leggende medievali, l'eroe prosegue le sue avventure con in mente il nome dell'amata. Nel caso di Robin Hood, il suo nome era: Lady Marian.

Tuttavia, non è del tutto certo che questo personaggio femminile fosse stato inserito all'inizio della storia originale del fuorilegge. La donna, infatti, si trovava all'interno di alcune ballate separate da quelle di Robin Hood. Inoltre, l'uomo non sembrava avere, all'origine, nessun tipo di devozione particolare verso il genere opposto. L'unica donna mai "amata" dal "vero Robin Hood" era la Vergine Maria.

Sarà con l'avvento della Riforma protestante del XVI secolo, che i cantastorie cominceranno ad inserire Lady Marian nel mito, rendendo inevitabile un matrimonio tra i due amanti.

E' mai esistita una vera tomba di Robin Hood?

Secondo la leggenda, il tanto amato eroe dotato di incredibili capacità con l'arco si rifugiò presso il convento cistercense di Kirklees, nello Yorkshire, per medicare una ferita. Tuttavia, una priora lasciò che sanguinasse fino alla morte. Prima di esalare l'ultimo respirò, Robin Hood scoccò un'ultima freccia, indicando il luogo in cui avrebbe voluto essere sepolto. Da quel momento in poi, le persone hanno cominciato a credere che l'eroe riposasse in quel luogo.

Il problema è che non vi è mai stata alcuna sepoltura che riportasse il suo nome. Quando il priorato, nel XVIII secolo, passò nelle mani di un certo Sir Samuel Armitage, questo provò a cercarla, temendo che la proprietà fosse finita nelle mire di possibili profanatori di tombe. Nonostante le faticose ricerche, non trovò nulla, concludendo che qualcuno avesse già portato via, decenni o secoli prima, il memoriale originale di Robin Hood - sempre che questo sia esistito realmente.