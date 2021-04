L'acqua è un elemento essenziale per la vita come la conosciamo e fortunatamente sul nostro pianeta non manca. Tuttavia gli scienziati si chiedono da tempo immemore: da dove proviene l'acqua presente sul nostro pianeta? Ecco le possibili opzioni.

Si è pensato a lungo che il prezioso liquido sia stato portato dalle comete e dagli asteroidi; ma uno studio del 2020 ha dimostrato che l'acqua, o almeno i suoi componenti più basilari, possano essere stati presenti anche nelle rocce che inizialmente formavano la Terra.

Il nostro e gli altri pianeti rocciosi (Mercurio, Venere e Marte) si sono formati vicino al Sole, dove c'era troppo caldo perché l'acqua potesse incorporarsi nella roccia sotto forma di ghiaccio. Semplicemente sarebbe evaporata. Allora perché la Terra ha ora così tanta acqua, sia nel suo mantello che sulla sua superficie?

Potrebbe essere stata portata dalle cosiddette condriti carboniose, meteoriti formati lontani dal nostro Sole che contenevano inizialmente ghiaccio d'acqua, o si trovava già all'interno della crosta terrestre fin dall'inizio, sotto forma di idrogeno. Tuttavia, fino ad ora, non sappiamo ancora in quale forma e con quale processo l'idrogeno venne incorporato e immagazzinato nelle rocce del Sistema Solare interno.

Scoprire qualcosa del genere, in futuro, potrebbe essere molto importante, per capire se anche gli altri pianeti rocciosi del nostro sistema abbiano avuto lo stesso destino.