Provocare pioggia utilizzando della dinamite? Gli Stati Uniti ci hanno già provato

Nel XIX secolo A Midland, una città del Texas, un gruppo di scienziati innescò una serie di esplosivi che scatenarono luci e tuoni. Quest’operazione non aveva niente a che vedere con una manovra militare: stavano forzando la natura affinché piovesse.

I tre ingredienti chiave per produrre della pioggia, utilizzati da Robert G. Dyrenforth e il suo gruppo, sono gli aquiloni, i palloncini e la dinamite. Gli esperimenti erano basati su una teoria ben precisa: le nuvole produrrebbero dei rovesci, nel momento in cui sono fortemente agitate dal rumore. La suddetta ipotesi è nota come “theory of weather modification”.

"Se fulmini, tuoni e pioggia sono stati provocati dall'azione dell'uomo, quando si verificava lo spargimento di sangue e il massacro, questo può sicuramente essere replicato senza questi ultimi concomitanti", ha scritto Edward Powers, ex generale della Guerra Civile, esortando il Congresso degli Stati Uniti a finanziare la ricerca sull'argomento. Il pensiero di Powers si basa sull’osservazione dei fenomeni atmosferici che si manifestavano di seguito all’impiego di armi che causavano gran rumore.

Il patriota, però, non fu il primo a notare questo collegamento: già in passato, con Napoleone, veniva impiegata l’artiglieria per indurre la pioggia, sparando in aria. Sulla base della testimonianza di Powers, esposta nel libro “War and the Weather”, il governo americano era più che propenso ad indirizzare dei fondi per l’approfondimento della “theory of weather modification”. Tuttavia, la comunità scientifica di fine XIX secolo non nutriva molte speranze nel progetto e ciò ha rallentato i finanziamenti.

Ma questo non costituì un problema per Dyrenforth, in quanto benestante avvocato specializzato in brevetti operativo a Washington DC. Oltre a Edward Powers, la squadra di piromani era composta dal meteorologo George E. Curtis, dal chimico Claude O. Rosell e da John T. Ellis dell’Oberlin College.

Il primo esperimento del gruppo ha avuto luogo su un terreno vicino a Midland con esito positivo, secondo quanto riportato da James Fleming in“Fixing the Sky: The Checkered History of Weather and Climate Control”. I risultati non sono stati lapalissiani, dato che la pioggia raccolta nel ranch era minima, ma costituiva comunque un successo per Dyrenforth.

Il secondo tentativo ha avuto un riscontro differente: dopo diverse ore di esplosioni, provocate da 70 kg di “rackarock” (clorato di potassio e nitrobenzene), si è originata della nebbia. Inutile dire che Dyrenforth si prese il merito anche di quello. La testimonianza di questo episodio è annoverata nel testo “Make it Rain: State Control of the Atmosphere in Twentieth-Century America”, di Kristine Harper.

Anche l’ultimo e terzo episodio ha avuto esito “positivo”: intorno alle ore 03:00, a seguito di una serie di esplosioni durate tutto il giorno, Dyrenforth ha riottenuto la pioggia. Ecco il commento originale:

“Fui svegliato da un violento tuono, accompagnato da vividi fulmini, e si vide un forte temporale a nord, cioè nella direzione verso la quale il vento di superficie aveva soffiato costantemente durante lo sparo, e quindi la direzione in cui le scosse delle esplosioni furono principalmente trasportate”.

Nonostante i commenti espansivi di Dyrenforth, nessuno ha misurato la pioggia e in seguito gli osservatori hanno riferito che non era "nient'altro che una pioggerellina", scrive Harper.

Perché l’intensità dei rovesci era così opinabile? Qual è il fattore che determina la forza delle piogge?