Dopo aver provocato la morte di oltre 120 cetacei l'acquario di Miami verrà presto chiuso

Il 7 marzo scorso le autorità locali hanno notificato i documenti di sfratto ai gestori del Miami Seaquarium, uno degli acquari marini e delfinari più famosi della Florida.

Le ragioni che hanno spinto l'amministrazione di Miami a questa decisione sono diverse. Per prima cosa, l'acquario è stato da sempre accusato dalle associazioni ambientaliste di maltrattare i propri animali, tanto che nel corso della sua storia sono stati oltre 120 gli esemplari di delfini, orche e piccole balene a morire dentro le sue vasche. Inoltre negli ultimi anni, i proprietari avevano anche abbassato notevolmente gli standard di sicurezza e le dimensioni delle vasche di mantenimento delle orche, in cui viveva Lolita, uno degli esemplari che ha vissuto per più tempo all'interno dell'acquario, morendo l'anno scorso dopo 53 anni di reclusione.

In un comunicato stampa pubblicato sulla piattaforma X, ex Twitter, Daniella Levine Cava, sindaco della contea di Miami-Dade, ha spiegato come The Dolphin Company, la società proprietaria dell'acqaurio, "non è riuscita ripetutamente a soddisfare gli obblighi contrattuali del loro contratto di locazione" tanto da obbligare il consiglio cittadino a prendere provvedimenti.

Il Miami Seaquarium aprì nell'ormai lontano 1955 e nel corso dei suoi 68 anni di attività è sopravvissuto a vari scandali e denunce, come quello che seguì la morte della sua prima orca, Hugo, che morì a causa di un aneurisma cerebrale provocato dalle ridotte dimensioni della sua vasca di riposo. Hugo infatti era troppo grande per la vasca in cui era stato posto e tendeva spesso a sbattere la testa con violenza, quando era affamato o stressato.

A risultare però fatale alla società è stato l'ultimo rapporto dell'USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che svolge anche il servizio di ispezione sulla salute degli animali e delle piante negli zoo e negli acquari.

In questo ultimo rapporto gli ispettori hanno segnalato la violazione di molteplici norme federali e un elevato numero d'incidenti nella struttura. Un delfino è stato persino scoperto con un chiodo in gola e un tursiope è stato ripreso mentre veniva preso a calci in bocca da un ragazzo del pubblico, nell'indifferenza assoluta dei gestori che l'avevano fatto uscire dall'acqua per pesarlo.

"Finalmente, le autorità stanno prendendo provvedimenti contro le persistenti violazioni del benessere degli animali al Miami Seaquarium", ha affermato Naomi Rose, la rappresentante del Marine Life Program dell'Animal Welfare Institute che da laureata in biologia dei mammiferi marini ha seguito per anni le varie denunce effettuate contro i gestori dell'acquario.

I biologi marini ora sono in attesa di analizzare lo stato di salute dei delfini rimasti all'interno della struttura, per capire se possono essere liberati immediatamente in natura o debbono invece passare alcuni anni in alcune particolari riserve, che presentano dei tratti di mare chiusi in modo che possano ricevere una riabilitazione.

Molti dei delfini presenti nel Miami Seaquarium presentano infatti comportamenti aberranti e necessitano del maggiore aiuto possibile, prima di essere liberati. D'altronde la vita di un delfino selvatico non è semplice e questi animali hanno bisogno di un po' di tempo per riprendere le vecchie abitudini.

