Prusa, il Black Friday prosegue: tutte le promo sulle stampanti 3D

Il Black Friday di Prusa potrebbe essere l'occasione che gli appassionati aspettavano sin dal lancio della nuova Prusa MK4. Difficilmente, infatti, troverete vantaggi migliori di quelli attuali sul nuovo del produttore ceco, soprattutto considerando la garanzia limitata e il supporto ufficiale.

Tra le promozioni del Black Friday di Josef Prusa e soci la più interessante riguarda senza dubbio la spedizione gratuita, che consente di risparmiare diverse decine di euro a seconda dei casi. Le spese di spedizione sono in omaggio con l'acquisto non solo dellla MK4, ma anche della Prusa Mini+ e della Prusa SL1S.

Il secondo livello delle promozioni Prusa per il venerdì nero riguarda una serie di omaggi del valore di 150 dollari che potrete ottenere acquistando una Prusa MK4 o una Prusa MK3S+, indipendentemente dal fatto che si tratti del modello assemblato oppure del Kit. I vantaggi includono:

1Kg extra di Prusament PETG Orange

Piastra PEI texture aggiuntiva

Corso Prusa Academy gratis: Modellazione 3D in Fusion 360

Due modelli premium da stampare

10 dollari di credito su Fab365

Acquistando un bundle Prusa SL1S con Curing and Washing Machine CW1S si potranno risparmiare 179 euro rispetto all'acquisto separato, olotre a ottenere in omaggio 5 flaconi da 1 Kg di Prusament Resin.

La Prusa Mini+ in bundle con il set Prusament Best Sellers PLA da 4+1 bobine consente invece di ottenere 30 dollari di vantaggi, tra cui 10 dollari di credito su Fab365 e un modello premium in omaggio.

Utimi, ma non per importanza, gli sconti su materiai e accessori. Si parte dal 20% sui piano PEI in tutte le varianti per MK3, MK4, Prusa MINI e Prusa XL, mentre i nozzle per MK3.9, MK4 e Prusa XL sono scontati del 35%. Le Prusament Resin da 1Kg sono invece scontate del 25%.

Per tutte le offerte, potete fare riferimento al sito ufficiale Prusa.