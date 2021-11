PRUSA, Black Friday anche per la stampante 3D desktop top di gamma

In attesa di provare con mano le nuove soluzioni di stampa svelate con l'annuncio della PRUSA XL, anche il colosso ceco della stampa 3D ha deciso di far partire delle interessanti iniziative promozionali sul suo ecommerce interno.

Per il Black Friday 2021 e il Cyber Monday 2021, PRUSA propone, come da tradizione, la spedizione gratuita in tutto il mondo per tutti gli ordini superiori ai 200 euro sul nuovo eshop, eccezion fatta per i preorder della piccola di casa, la PRUSA Mini+, in Kit oppure preassemblata.

Oltre a ciò, sul sito sarà possibile usufruire di un interessante bundle promozionale che riguarda l'acclamata PRUSA i3 MK3S+, ultima iterazione della stampante 3D di riferimento per il mondo consumer.

Ordinando una MK3S+, si potrà avere in omaggio una piastra d'acciaio flessibile aggiuntiva nel nuovo formato Satin, fino a esaurimento scorte. Qualora dovessero terminare anzitempo, verrà invece inclusa una piastra d'acciaio con vernice a polvere texturizzata, ottima per la stampa del PET-G.

Inoltre, chi ordinerà una MK3S+ riceverà in omaggio una bobina di PETG Prusament nella tradizionale colorazione Prusa Orange. La promozione terminerà il 30 novembre. Per chi desidera ottenere una nuova stampante entro Natale, Prusa suggerisce di verificare prima di tutto l'attuale tabella della disponibilità.



Una buona promozione e senz'altro un'ottima occasione per entrare nella grande famiglia creata da Josef Prusa che, ricordiamo, di recente ha anche mostrato il suo concept di farm 3D automatizzata Prusa a Dubai.