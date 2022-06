Prusa compie 10 anni: ecco la bella MK3S+ dorata con autografo di Josef

Chi è all'interno del mondo della Stampa 3D conosce bene il nome di Josef Prusa, il visionario fondatore di Prusa Research che, con le sue incredibili idee ha letteralmente plasmato il mondo della stampa FDM consumer.

Partito da RepRap, con le sue idee ha reso la stampa 3D domestica quello che è oggi, con l'implementazione del suo piatto riscaldato e le idee che hanno reso il form factor della i3 il più adottato al mondo.

Con la sua ultima iterazione, la MK3S+, ha puntellato ulteriormente l'offerta in attesa dell'arrivo sul mercato della sua prossima evoluzione e, soprattutto, dopo l'annuncio della Prusa XL.

L'8 giugno 2022 per Prusa Research è una giornata storica, poiché l'azienda spegne la sua decima candelina. Per celebrare questo incredibile traguardo, lo stesso Josef Prusa ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale ripercorrendo la sua storia. Ma non finisce qui: infatti, sul canale YouTube ufficiale, l'azienda ha annunciato la sua MK3S+ in edizione Speciale, con telaio dipinto con vernice dorata, componenti stampate in nero e piatto metallico liscio a doppia faccia.

Questa edizione celebrativa sarà disponibile sul sito ufficiale in kit da assemblare e preassemblato a partire da 949 euro con 1000 esemplari disponibili per la vendita.

Per chi volesse scoprire come si colloca questa macchina in questo periodo storico, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla Prusa MK3S+ nel 2022.