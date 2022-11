Prusa, ecco il filamento economico 'refill' e le resine che odorano di pino!

Nel mondo della stampa 3D, quando si parla di Josef Prusa e della sua azienda si parla anche automaticamente di ambiente. Un binomio nato senza troppo clamore, in punta di piedi, lavorando duramente per una silenziosa sostenibilità di Prusa Research, per esempio utilizzando materiali riciclati.

Oltre a ciò, Prusa è particolarmente nota per il suo approccio alla creazione delle bobine per filamenti, ormai divenute iconiche per via del curioso pattern perforato a esagoni e del cuore in cartone, che permettono di risparmiare enormemente sull'utilizzo della plastica. Oltretutto, da anni ormai l'azienda si impegna per il recupero delle bobine esauste in modo da poterle riutilizzare.

Dopo anni di ricerca e perfezionamento, a novembre 2022, il buon Josef ha annunciato l'ultima novità di casa: le bobine refill, vale a dire semplicemente avvolte intorno al cilindro di cartone, da acquistare senza plastica per riutilizzare direttamente i lati già in nostro possesso. Questo comporterà anche un vantaggio, poiché i refill costeranno 2 euro in meno rispetto alle bobine intere. Per il momento, saranno disponibili in PLA e PETG, rispettivamente in versione Galaxy Black e Jet Black.

Inoltre, nello stesso post, Josef Prusa ha annunciato l'arrivo sul mercato del nuovo PETG nero opaco, che andrà ad aggiungersi alla collezione di materiali già presenti nello shop. Sempre rimanendo in tema materiali, presto arriveranno anche le nuove resine BioBased60, realizzate con ingredienti provenienti da fonti naturali e un fresco aroma di pino, e il Prusament Flex80, una resina per oggetti flessibili.

Se siete già tra i numerosissimi affezionati del brand e possessori di una delle intramontabili MK, potrebbe interessarvi scoprire tutti i segreti del nuovo enclosure ufficiale della Prusa MK3S+.