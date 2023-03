Prusa MK4, attesa finita: la nuova stampante 3D di riferimento è ufficiale

Mentre le spedizioni della Prusa XL iniziano a concretizzarsi dopo un'estenuante attesa, Prusa Research ha annunciato il suo ultimo gioiello, la stampante 3D desktop che andrà a sostituire la tanto apprezzata MK3S+.

Stiamo parando proprio di lei: con una mossa praticamente a sorpresa, in questo finale di marzo 2023, è stata annunciata la Prusa MK4, con un carico particolarmente elevato di aspettative. Riuscirà a replicare quanto di buono fatto dal modello che l'ha preceduta? Solo il tempo riuscirà a dirlo, ma nel frattempo diamo un'occhiata alle novità. La Prusa MK4 arriva sul mercato a un prezzo di 889 euro per il kit da assemblare e 1199 euro per la stampate preassemblata. I primi kit sono stati polverizzati in pochi minuti, ma sul sito ufficiale è ancora prenotabile la versione montata.

Chiesta a gran voce, la prima novità sarà una board finalmente a 32-bit, da cui ci si aspettano grandi cose nonostante l'ottima resistenza nel tempo della vecchia Einsy RAMBo. Oltre all'elettronica, sarà interessante mettere alla prova il nuovo Nextruder, il blocco estrusore di nuova generazione che promette primi layer sempre perfetti e una velocità di stampa di gran lunga superiore rispetto al precedente modello (come riferimento, Prusa propone il tempo medio di una 3D Benchy, che passa per il medesimo risultato da 81 a 20 minuti in modalità Draft). Ovviamente tutto questo arriverà sul mercato con la promessa di mantenere inalterato il carico di affidabilità e di sicurezza soliti della casa ceca, oltre a un nuovo livello di comodità che passerà per controllo remoto tramite WiFi o Ethernet con la suite Prusa Connect, supporto alle webcam e l'interessante sistema quick swap per cambiare nozzle in pochi istanti.