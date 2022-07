Prusa, stampa 3D tra sostenibilità 'senza megafoni' e filamenti riciclati

Il mondo della stampa 3D non è certo esente da sprechi e inquinamento, proprio come qualunque altro settore della tecnologia. Tuttavia, ci sono aziende che hanno provato a dare il loro contributo per ridurre al minimo l'impronta del proprio passaggio in termini di sostenibilità ambientale.

Tra questi, Prusa rappresenta sicuramente l'azienda che non ti aspetti. In molti guardano a Prusa come a un baluardo dell'innovazione e dell'affidabilità, ma si tratta di un'azienda che non ha mai cercato visibilità in tal senso, puntando più a un approccio "pratico e silenzioso".

Di questo parla la recente lettera aperta del suo fondatore, Josef Prusa, che vi riportiamo qui di seguito:

"La sostenibilità è un tema che interessa diversi settori delle attività umane. Lavorare tenendo conto degli aspetti ambientali e sociali sta diventando la norma. In tutta onestà, noi di Prusa Research non abbiamo ancora affrontato esplicitamente questo aspetto. Abbiamo semplicemente fatto le cose che riteniamo giuste, senza etichettarle come sostenibili. Il solo fatto che le nostre stampanti siano aggiornabili, è piuttosto insolito nell’era dell’elettronica “usa e getta”.

Allo stesso modo, il fatto che tutti i pezzi che si trovano sulle nostre stampanti abbiano una funzione e non siano solo decorativi è un risultato naturale del nostro pensiero progettuale. Dopotutto, la stessa stampa 3D contribuisce alla sostenibilità già in fase di progettazione. Sono certo che ricorderete anche il contributo della comunità della stampa 3D durante i primi giorni della pandemia di Covid, quando abbiamo prodotto localmente dispositivi di protezione personale che scarseggiavano per gli operatori sanitari.

Recentemente, abbiamo anche introdotto i Prusament PLA e PETG, realizzati con i nostri scarti di produzione. Tuttavia, alla fine della scorsa estate, ho deciso definitivamente che vogliamo concentrarci chiaramente sulla sostenibilità, in tutta l’azienda.

Perché? Innanzitutto, ci è sempre piaciuto fare le cose in modo positivo e abbiamo a cuore l’ambiente in cui lavoriamo. Allo stesso tempo, intravedo uno spazio per l’innovazione e l’ulteriore sviluppo dell’azienda. Sono consapevole che non si tratta di un argomento facile. Oggi siamo alle prese con l’aumento dei prezzi di quasi tutto. Ottenere in tempo e con la qualità richiesta i componenti giusti per produrre le nostre stampanti è spesso un’impresa sovrumana, quindi dobbiamo accettare che non è possibile implementare tutto con la rapidità che vorremmo. Eppure, credo che valga la pena pensare alla sostenibilità in un contesto più ampio e con una visione più a lungo termine, che alla fine darà i suoi frutti, non solo per noi ma per l’intera comunità. Il nostro nuovo collega Vladimír Víšek, responsabile della sostenibilità nella nostra azienda, ci spiegherà i dettagli. Apprezzerò i vostri commenti e le vostre idee! Buona stampa,

Josef Prusa".

Segue, poi, il piano a breve e lungo termine illustrato nel dettaglio da Visek, in cui si parla della volontà di far calcolare l'intera impronta ecologica dell'azienda, a partire dalle catene di approvvigionamento, in modo tale da concentrare gli sforzi per ottimizzare i punti di maggior impatto.

Inoltre, Prusa ha già adottato misure di risparmio energetico e idrico, iniziato a riciclare in maniera sistematica il filamento utilizzato e attivato un nuovo sistema di spedizione "DHL GoGreen", con cui DHL andrà a compensare l'impronta ecologica delle nostre spedizioni. Inoltre, le scatole di imballaggio adottate dal 2021 sono interamente riciclabili e certificate FSC.



Negli ultimi mesi abbiamo provato ad affrontare l'argomento della longevità di cui parlava lo stesso Prusa e della stampa 3D a lungo termine con la Prusa MK3S+. In effetti, poche macchine come quelle prodotte dal gigante ceco possono vantare numeri come quelli delle sue MK, in grado di resistere alla prova del tempo con upgrade mirati e sostanziali prodotti dall'azienda nel corso degli anni.