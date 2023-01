Prusa XL sempre più vicina: ecco l'ultimo aggiornamento sulla stampante 3D

Dal reveal ufficiale della Prusa XL è passato poco più di un anno ma già migliaia di appassionati hanno portato a termine il preorder di questa stampante 3D che si preannuncia straordinaria e affidabile: ecco l'ultimo aggiornamento dal blog.

Con un video e un post testuale, Josef Prusa e il suo staff hanno voluto dare le ultime direttive agli utenti prima che arrivi il fatidico momento delle spedizioni.

Ogni giorno che passa ci avviciniamo a grandi falcate al lancio ufficiale della Prusa XL ma c'è ancora qualche passaggio da compiere. Il primo fra questi è la conversione del preorder in ordine definitivo, a cui seguiranno l'aggiornamento delle opzioni di spedizione con indirizzo e il pagamento.

Prusa spiega che questo passaggio dovrà essere compiuto solo dopo aver ricevuto la mail dal team ufficiale e non bisognerà completarlo prima. A quel punto potrete seguire le istruzioni ed eventualmente riaprire l'ordine, aggiungere altri articoli e procedere alla chiusura definitiva. Attenzione però: sarà possibile ridurre il numero di Prusa XL o annullare l'ordine, ma non aumentare la quantità desiderata. Potranno essere aggiunti, quindi, solo altri modelli o materiali già disponibili sul sito.

Inutile affrettarsi: come spiega il brand, conterà la data di prenotazione e non quella di pagamento, quindi ribadisce di non completare l'ordine anzitempo.

Nell'attesa, se siete ancora tra i possessori di uno dei tanti modelli i3, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro speciale sulla Prusa MK3S+ a lungo termine.