PrusaPrinters si rifà il trucco: ecco il nuovo archivio di modelli 3D gratuiti

Mentre attendiamo tutti con impazienza novità sui dispositivi di nuova generazione, soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti sull'arrivo della Prusa XL, il colosso ceco della stampa 3D non sembra volersi prendere un giorno di riposo.

Con un post sul blog dell'azienda, infatti, Josef Prusa ha annunciato che l'era di PrusaPrinters è ufficialmente giunta al termine. Dopo anni di beta di questo archivio per modelli 3D, particolarmente apprezzato dalla community per la sua semplicità e immediatezza, nasce il nuovo portale Printables, definito dal suo fondatore come "l'archivio definitivo di modelli 3D per tutti".

Ma cosa cambia tra il nuovo archivio e la sua vecchia versione, oltre al nome? In effetti, a primo acchito potrebbe sembrare lo stesso identico portale con un'operazione di rebranding; tuttavia, l'obiettivo di Printables è quello di diventare un punto di riferimento. Per questo, sono già disponibili nuove stampanti 3D da aggiungere al proprio profilo, oltre ai modelli del produttore di Praga. Inoltre, nel prossimo futuro verranno ampliate anche le modalità di accesso: laddove ora è possibile effettuare il login con l'account Prusa, presto sarà possibile accedere anche con la registrazione rapida tramite account Google e Facebook.

A non cambiare saranno le sue già ottime potenzialità, così come le divertenti iniziative a premi per la community che consentono di vincere stampanti, accessori e materiali postando le proprie idee.

Intanto, per chi fosse in procinto di acquistare la sua prossima stampante 3D, suggeriamo prima di approfondire l'argomento tramite il nostro speciale sul senso della Prusa MK3S+ nel 2022.