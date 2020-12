La PS5 mette ko anche i siti di Trony ed Unieuro: segnalati messaggi d'errore e down

Dopo i disservizi legati al sito di Mediaworld, anche Trony ed Unieuro sono inaccessibili, probabilmente a causa dell'elevato traffico legato alla presunta disponibilità della PS5.

Da qualche minuto, collegandosi alla homepage di Trony si riceve il messaggio d'errore "servizio temporaneamente non disponibile. Scusateci per il disagio, stiamo lavorando per rendere migliore la vostra esperienza di navigazione. Torneremo presto online", con tanto di estremi per contattare l'assistenza clienti.

Lo stesso sta avvenendo anche su Unieuro, che proprio oggi ha lanciato il nuovo volantino di Natale. In questo caso viene mostrato il messaggio che "il sito è in manutenzione e tornerà presto online".

Alcune volte, digitando l'indirizzo si viene reindirizzati a pagine d'errore generiche, ma è indubbio che si tratti di un problema legato dall'elevato traffico. Evidentemente quindi i server, come avvenuto anche in altre circostanze, non hanno letto la grossa mole di utenti che si sono collegati sin dalle prime luci del mattino con la speranza di acquistare la nuova console di casa Sony.