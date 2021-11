PS5, SSD M.2 WD Black SN850 in offerta Amazon per il Black Friday

Nel corso dell'ormai consueta maratona di offerte in attesa del Black Friday, alcuni negozi hanno iniziato ad abbattere i costi su qualsiasi cosa. Per esempio, ecco le offerte Amazon su aspirapolveri e robot, ma non potevano mancare i ribassi anche nel settore Console.

In particolare, oggi segnaliamo la presenza di un forte sconto a tempo limitato sulla nuova linea di SSD M.2 WD Black SN850. Per chi non lo sapesse, si tratta di unità di memoria con specifiche da top di gamma, idealmente perfetti per PS5.

I modelli coinvolti nell'iniziativa sono:

WD BLACK SN850 da 500 GB NVMe a 77,99 euro

WD BLACK SN850 da 1 TB NVMe a 153,99 euro

a 153,99 euro WD BLACK SN850 da 2 TB NVMe a 327,99 euro

Per l'esattezza, si tratta della variante priva di dissipatore, tra i requisiti fondamentali menzionati anche nella nostra guida per installare un SSD su PS5. Come ovviare a questo problema? Ebbene, sempre su Amazon è presente un ottimo dissipatore universale compatibile con il vano della PlayStation 5, come segnalato nella descrizione dell'oggetto e confermato anche dai feedback degli utenti che l'hanno già acquistato.

Il modello a cui ci riferiamo è il dissipatore One Enjoy per SSD M.2, offerto su Amazon da venditore terzo a 15,99 euro con spedizione gratuita per utenti Prime.