Lo pseudo pollice dell'aye-aye potrebbe compensare la sottigliezza delle sue lunghe dita

Un interessante studio pubblicato sull'American Journal of Physical Anthropology, di cui è coautore l’anatomista comparato Adam Hartstone-Rose della North Carolina State University di Raleigh, mette in luce una particolarità degna di nota: la presenza di un sesto dito, uno pseudo pollice.

Protagonista e oggetto di studio della ricerca è l’aye-aye (Daubentonia madagascariensis), bizzarro lemure originario del Madagascar e che forse tutti conosciamo come l’inseparabile assistente di Re Julian, Maurice, del film d’animazione Madagascar. È rimasto l’unico rappresentante del suo genere e sembra che sia sempre stato molto difficile da avvistare in natura fino ad oggi: a causa della distruzione del suo habitat, l’aye-aye tende a cercare cibo nelle piantagioni.

Lo studio in questione ha evidenziato la presenza di questo pseudo pollice, di ossa e cartilagine, con la propria impronta digitale e attivato da ben tre diversi muscoli, che si muove in tre direzioni e può afferrare oggetti grandi come rami, ad esempio. Un prodigio interessante dell’evoluzione se osservato in relazione all’anatomia di questa buffa creatura con grandi occhi e orecchie e lunghi denti in costante accrescimento.

L’aye-aye, infatti, possiede dita molto lunghe e affilate che lo rendono quasi inquietante, dita, tuttavia, molto specializzate che gli permettono di scavare nei tronchi alla ricerca di insetti e di attuare interessanti tecniche di caccia in cui coadiuvano dita ed ecolocalizzazione.

L’ipotesi degli scienziati, infatti, è che a causa della morfologia delle loro dita divenute, nel tempo, lunghe e affilate per poter aiutare la creatura nel nutrimento, lo sviluppo di uno pseudo pollice sia avvenuto proprio per compensare la sottigliezza e fragilità delle altre dita, forse divenute incapaci di afferrare oggetti più grandi. Lo studio è in evoluzione ed è ancora da confermare l’effettivo motivo dell’esistenza di questo pseudo pollice negli aye-aye tuttavia, a detta degli esperti, quella enunciata sembra un’ipotesi più che plausibile.