Quella volta in cui degli psicologi si nascosero sotto i letti per uno studio

Come facevano gli scienziati in passato ad attuare gli stessi esperimenti che fanno oggi? Quelli che avevano sicuramente più difficoltà erano senza alcun dubbio gli psicologi. Come ascoltare le conversazioni di nascosto quando i registratori non erano ancora stati inventati? C'erano altri modi più "creativi".

Nel 1938 degli psicologi volevano capire se l'egocentricità all'interno delle conversazioni degli adulti fosse simile a quella dei bambini. Come ascoltare le conversazioni di questi soggetti senza rovinare lo studio con la loro presenza? Tra le soluzioni, alcuni psicologi si sono perfino nascosti sotto il letto dei loro studenti per cercare di prendere appunti necessari per lo studio. Pensate che sia stata una soluzione estrema? Ci sono stati studi peggiori, come il terribile esperimento di Vipeholm.

Non solo: cercavano di origliare in qualsiasi posto fosse loro possibile, come per le strade o all'interno delle sale d'attesa. "Le osservazioni sono state raccolte nelle sale d'attesa, nelle hall degli hotel, nei tram, nei teatri e nei ristoranti", scrivevano gli esperti nel loro studio. "Soggetti inconsapevoli sono stati perseguiti nelle strade, nei grandi magazzini e in casa".

É tutto vero, e potrete leggere lo studio su questo sito. "Il presente studio mostra che gli adulti parlano di se stessi, delle loro attività e dei loro punti di vista, tanto quanto i bambini", hanno concluso infine gli psicologi. Certo, avranno sicuramente infranto qualche legge riguardante la privacy, ma alla fine potrebbe essere stato fatto in "nome della scienza"... oppure no?