La psicopatia potrebbe non essere un disturbo mentale, ma un adattamento per sopravvivenza

La psicopatia è considerata storicamente come un disturbo mentale che porta a mancanza di rimorso, aggressività e disprezzo per il benessere altrui, ma una ricerca di qualche mese fa avrebbe esplorato un’interessante tesi per cui la psicopatia non sarebbe affatto etichettabile come “disturbo”.

Lo studio pubblicato su Evolutionary Psychology e condotto da un team di ricercatori canadesi avanzerebbe delle ipotesi intriganti per cui la ricerca esistente in merito alla psicopatia sarebbe ancora influenzata da idee obsolete diffuse nei primi periodi di studio della psicologia criminale.

Sebbene sia ormai abbandonata la tesi per cui l’essere mancini sarebbe segnale di una personalità disturbata, vi sono ancora teorie per cui la capacità di completare compiti manuali indicherebbe o meno a una degenerazione dell’individuo. In particolare, i ricercatori avrebbero analizzato 16 studi precedenti che esaminavano l'associazione tra psicopatia e manualità in varie popolazioni, concludendo che non v’è alcuna correlazione tra l’essere mancini e la psicopatia, e viceversa. A proposito di studi precedenti, alcuni hanno mostrato cosa si cela all'interno della mente di uno psicopatico.

Ma la teoria principale e più interessante avanzata dal team canadese, da cui il titolo della ricerca, tratterebbe la psicopatia come “adattamento naturale” dell’essere umano. Dall’astratto, infatti, leggiamo quanto segue: “La psicopatia è stata storicamente concettualizzata come un disturbo mentale, ma ci sono prove crescenti che potrebbe invece essere una strategia alternativa e adattativa progettata dalla selezione naturale”. In altri termini, la psicopatia sarebbe soltanto una strategia alternativa alla sopravvivenza che aiuta in alcuni contesti sociali prima di diventare un disturbo.

