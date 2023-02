Gli psicopatici sembrano avere un misterioso beneficio evolutivo

Sulla rivista The Conversation recentemente Jonathan R Goodman, ricercatore di studi sull'evoluzione umana dell'Università di Cambridge, ha parlato di un misterioso beneficio evolutivo in mano ai soggetti psicopatici, ovvero coloro che sperimentano emozioni superficiali, mancanza di empatia, immoralità e comportamento antisociale.

Nonostante sia considerata "disadattativa" o svantaggiosa per un individuo, la psicopatia in alcuni contesti potrebbe essere un vantaggio evolutivo (ecco i lavori dove ci sono il maggior numero di questi soggetti). Goodman afferma che la fiducia e l'affidabilità sono elementi importanti nella storia dell'evoluzione sociale umana; la cooperazione è un nostro tratto distintivo.

La fiducia, in quanto animali sociali, è importante per la cooperazione e nel tempo abbiamo quindi sviluppato dei modi per "punire chi imbroglia". Tuttavia, barare evitando la punizione è, evolutivamente parlando, la migliore strategia che una persona possa avere: ed è qui che i soggetti psicopatici sono avvantaggiati.

Quest'ultimi non tendono a sentire il peso del rimorso quando abusano degli altri e sembrano persino avere più relazioni, suggerendo che non debbano affrontare le barriere per una riproduzione di successo, il criterio determinante del successo evolutivo. C'è da sottolineare che molti pensano che tali tratti insensibili e privi di emozioni siano conseguenze di un'educazione difficile.

Quindi lo scienziato afferma infine che la psicopatia può essere vista come un insieme di caratteristiche che consente alle persone di prosperare – evolutivamente parlando – anche di fronte a terribili difficoltà.