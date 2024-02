PSVR 2 compatibile con PC forse già entro fine 2024: Sony lo sta testando

Come noto a coloro che hanno letto la nostra recensione di PSVR 2, il visore targato Sony è progettato per girare esclusivamente su PlayStation 5. Sony però a quanto pare è al lavoro per espanderne il supporto anche su PC, come fatto con la prima generazione dell’headset.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Sony ha infatti confermato che PSVR 2 potrebbe diventare compatibile con PC già entro la fine del 2024, dal momento che il proprio team ha già iniziato i test. "Siamo lieti di annunciare che stiamo testando la possibilità per i giocatori PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC” afferma Sony, che spera di “attivare il supporto nel 2024”.

Nel post sul blog la casa nipponica fa anche riferimento alla possibilità per gli utenti di godere di “giochi aggiuntivi su PC”, senza però scendere nei dettagli sui titoli che potrebbero essere disponibili.

Nessuna informazione sullo stato dei lavori tanto meno sulla possibile finestra di lancio dell’aggiornamento. Come spiegato dai colleghi di The Verge, sono stati vari i modder che nel corso degli ultimi mesi hanno cercato di far funzionare PSVR 2 su PC: su Windows il visore viene rilevato come schermo secondario, mentre SteamVR non lo riconosce proprio.