Altro che PSVR2: Sony sta progettando il Metaverso del Manchester City

Nonostante un CES completamente incentrato su PSVR2, che ha spinto Sony a "mettere da parte" le nuove TV Bravia, il colosso giapponese si è ritagliato dello spazio per un annuncio veramente a sorpresa: infatti, Sony sta realizzando il Metaverso del Manchester City, anche se non è chiaro quali attività potranno essere svolte al suo interno.

Stando a quanto riporta The Verge, l'annuncio di Sony è arrivato direttamente sullo showfloor del CES: la collaborazione con il pluripremiato club inglese dovrebbe dunque dare vita ad un vero e proprio Metaverso calcistico. Sfortunatamente, dalle poche immagini che ci sono state fornite, non sembra che il progetto abbia la stessa qualità di videogiochi PlayStation in VR come Horizon: Call of The Mountain.

Secondo Sony e il Manchester City, l'esperienza è ad uno stadio di "proof of concept", perciò al momento non sembra esserci nulla di definitivo nello sviluppo del Metaverso. Ciononostante, in futuro l'obiettivo dell'azienda giapponese e del team inglese è quello di far partecipare i fan in attività virtuali legate alle partite e agli altri eventi che si terranno all'Etihad Stadium di Manchester, fornendo a ogni tifoso un avatar personalizzato.

Come se ciò non bastasse, Sony e il Manchester City hanno diffuso un video ufficiale di presentazione, mostrando che l'intero Metaverso sarà l'Etihad Stadium, che i tifosi potranno esplorare in ogni sua parte, vagando tra gli spalti, gli spogliatoi e persino il campo stesso, dove sarà possibile organizzare delle partite di calcio, celebrare le vittorie del team e ballare insieme. Gli Avatar, le immagini in 3D e "altre espressioni esclusive del Metaverso" garantiranno poi la comunicazione tra utenti.

Infine, nel Metaverso verranno caricate, dopo ogni partita, delle versioni virtuali dei momenti salienti del match, che potranno così essere vissuti nuovamente dai tifosi, i quali potranno cambiare liberamente la prospettiva da cui guardare i loro goal preferiti.