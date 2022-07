Psycho-Pass nel mondo reale: algoritmo prevede i crimini con una settimana di anticipo

Così come sta già avvenendo in Cina, con un'intelligenza artificiale capace di prevedere i crimini prima che vengano commessi, degli scienziati dell'Università di Chicago hanno sviluppato un algoritmo in grado di prevedere la criminalità nelle aree urbane fino a una settimana in anticipo. Incredibile e spaventoso allo stesso tempo.

Secondo quanto riporta Bloomberg, il dipartimento di polizia di Chicago utilizza un "modello di rischio per la criminalità e la vittimizzazione" simile già dal 2012. L'IA usa dati come l'età e la cronologia degli arresti per cercare un elenco di potenziali aggressori e delle loro vittime. Questo modello ha persino assegnato un punteggio alle persone che si trovano sulla "lista nera" per dare priorità alle forze dell'ordine.

Tuttavia il software in uso dalla polizia di Chicago non sembrava funzionare a dovere. Quasi la metà dei presunti colpevoli nell'elenco non era mai stata accusata di detenzione illegale di armi, mentre altri non erano mai stati accusati di gravi reati prima. Così recentemente i ricercatori dell'Università di Chicago, guidati dall'assistente professore Ishanu Chattopadhyay, hanno provato a costruire un nuovo algoritmo, evitando gli errori del passato.

Come funziona la nuova intelligenza artificiale? Il modello divide virtualmente la città in zone e utilizza i dati storici sui crimini violenti e contro il patrimonio per prevedere eventi futuri. L'algoritmo utilizzato analizza le precedenti denunce di crimini tenendo conto di molti altri fattori e prevede la probabilità di un crimine a Chicago con un'accuratezza del 90%.

L'IA è stata utilizzata anche per prevedere i crimini in otto diverse città degli Stati Uniti, come Los Angeles, Atlanta e Filadelfia, funzionando molto bene. Questi software saranno sempre più utilizzati in futuri, ma non è sempre una buona notizia.