Gli pterosauri potrebbero essere studiati per migliorare le nostre nozioni sul volo

Gli esseri umani hanno iniziato a sognare di volare guardando gli uccelli, studiando le loro caratteristiche e peculiarità. Tuttavia, abbiamo dimenticato di studiare i "veri maestri" del volo: gli pterosauri, gli animali più grandi che abbiano mai solcato il cielo.

"Ci sono un sacco di cose fantastiche nei reperti fossili che non vengono esplorate perché gli ingegneri non si ispirano alla paleontologia", afferma la dott.ssa Liz Martin-Silverstone dell'Università di Bristol. "Se stiamo solo guardando gli animali moderni come fonte d'ispirazione, ci manca davvero un grande grado di morfologia".

Nonostante i fossili a nostra disposizione siano limitati, "ci sono due o tre fossili di pterosauro assolutamente incredibilmente conservati che ti permettono di vedere i diversi strati all'interno della membrana dell'ala, dandoci un'idea dei suoi componenti fibrosi. Inoltre, alcuni fossili sono abbastanza conservati da mostrare gli attaccamenti delle ali sotto l'anca", continua la donna.

Alcuni pterosauri pesavano quasi 300 chilogrammi, il coautore dello studio, il Dr Mike Habib del National History Museum, pensa che la forza delle loro membrane delle ali e degli attaccamenti muscolari possano aver permesso loro di balzare in aria con un modo unico. "Oggi, qualcosa di simile a un drone richiede una superficie piatta per essere lanciato ed è piuttosto limitato su come viene effettivamente lanciato in aria. La fisiologia unica del lancio dei pterosauri potrebbe essere in grado di aiutare a risolvere alcuni di questi problemi", fa notare Martin-Silverstone.

Date le vaste aree presentate dalle loro membrane delle ali, gli pterosauri devono anche aver sviluppato meccanismi di stabilizzazione per evitare di essere rovesciati da una folata di vento, anche se non sappiamo come ciò fosse stato possibile. Insomma, queste creature sopravvissero 160 milioni di anni, sicuramente sapevano il fatto loro.