Pubblica Amministrazione, allarme del ministro Colao: '95% dei server non sono sicuri'

Allarme sicurezza per la Pubblica Amministrazione digitale lanciato dal Ministro della Transizione Digitale, Vittorio Colao. L'ex CEO di Vodafone, intervenuto nel corso del Festival dell'Economia di Trento ha rivelato che oltre il 90% dei server della PA non sono sicuri.

"Abbiamo il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non in condizioni si sicurezza. Qui nessuno è sicuro e non possiamo andare avanti così, abbiamo bisogno di cloud più sicuri perché i dati sensibili dei cittadini e quelli meno sensibili siano tenuti in sicurezza" ha affermato il Ministro, che ha ribadito ancora una volta la necessità di migrare verso il cloud con la creazione di un Polo Strategico Digitale.

Colao ha anche discusso della Rete Unica, ed ha ribadito ancora una volta che al centro devono esserci i cittadini e non le impresi. "Lasciamo che piccoli e grandi. Trovino il loro equilibrio, se poi i giocatori non vogliono giocare allora lo Stato dovrà intervenire ma noi dobbiamo garantire l'interesse dei cittadini non di specifiche imprese" ha affermato il Ministro, il quale ha evidenziato come il tema della rete unica non sia un grande tema in altri paesi come Spagna, Olanda o Gran Bretagna. L'intervista completa può essere letta direttamente su RaiNews.

Il tema della sicurezza dei siti web della PA è stata al centro delle discussioni anche in passato, soprattutto dopo l'attacco hacker ai danni dell'INPS.