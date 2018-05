Pubblicata in rete la mappa interattiva che mostra l'evoluzione della Terra nel tempo

Di recente sul web è stato ufficialmente pubblicato Ancient Earth Globe, un sito web raggiungibile attraverso questo indirizzo che consente agli appassionati di vedere l'evoluzione del nostro pianeta nel tempo.

Fondamentalmente, quindi, altro non è che una mappa interattiva che ci permette di vedere come la Terra 600 milioni di anni fa, partendo dalla situazione attuale, intraprendendo una specie di viaggio nel tempo.

La mappa è stata sviluppata dall'ex ingegnere di Google, Ian Webster, che si è avvalso dei risultati di una ricerca condotta dalla Northern Arizona University.

Il sito web consente agli utenti di vedere le varie modifiche apportate dal tempo all'aspetto del nostro pianeta. E' possibile accedere ai diversi dati tramite il menù a discesa presente sulla parte superiore dello schermo: è possibile scegliere, ad esempio, quel periodo storico in cui c'è stata l'estinzione dei primi dinosauri (65 milioni di anni fa), passando per la comparsa dei primi ominidi, 35 milioni di anni dopo.

Per ogni periodo storico sono anche presenti delle brevi note che informano i visitatori su ciò che è accaduto nelle varie fasi, come il periodo del Cambriano di 540 milioni di anni fa, quando ci fu l'esplosione conosciuta da tutti come esplosione del Cambriano, nel mare. Sempre parlando dei dinosauri, è possibile vedere come si mostrava la terra 200 milioni di anni fa, quando comparvero.

Sono presenti informazioni anche sulla formazione della Pangea, circa 280 milioni di anni fa.

Un secondo menù a discesa consente di di passare ad un evento particolarmente significativo per la Terra: la formazione delle prime barriere coralline.