Pubblicate le password di molti account di una delle migliori VPN al mondo: i dettagli

Dopo la notizia di qualche giorno fa, torniamo a parlare del problema di sicurezza relativo a quella che è considerata da molti come una delle migliori VPN al mondo.

Per chi non lo sapesse, recentemente NordVPN, azienda dietro l'omonimo servizio tanto sponsorizzato da diversi "influencer", ha confermato che uno dei suoi server collocato in un data center in Finlandia è stato "perforato" dagli hacker. In particolare, i malintenzionati sono riusciti ad accedere a chiavi private che permettono potenzialmente di ottenere i dati degli utenti ed effettuare azioni dannose. In seguito al diffondersi della notizia, un portavoce di NordVPN ha dichiarato che il problema sarebbe da attribuire non all'azienda, bensì al sistema di gestione remota implementato dal proprietario del data center. Nonostante questo, NordVPN non ha mai rivelato il numero di utenti colpiti dall'attacco.

Tuttavia, come riportato anche da ArsTechnica, recentemente sono comparsi su Pastebin e servizi simile delle liste contenenti le credenziali di fino a 2000 utenti della VPN. I dati sensibili ottenuti dagli hacker comprendono indirizzi e-mail, password visibili in chiaro e data di scadenza degli account. In particolare, i colleghi d'oltreoceano affermano di essere riusciti a visualizzare in prima persona i dati di ben 753 utenti. Sembra che molte password funzionino ancora. Insomma, se siete iscritti al servizio vi consigliamo caldamente di cambiare la vostra password e attivare tutte le misure di sicurezza del caso.