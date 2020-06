Pubblicate le prime osservazioni dell'eliosfera del Sole di un ciclo competo di 11 anni

Così come la Terra è circondata dal suo campo magnetico creato dal nucleo, l'interno Sistema Solare è incorporato in una vasta regione magnetizzata creata dal Sole e chiamata eliosfera. La forma di questa zona non è fissa, ma i suoi confini si spostano quando il flusso di particelle dal Sole cambia durante un ciclo solare.

Un ciclo solare dura 11 anni, e gli scienziati hanno appena pubblicato le prime osservazioni dell'eliosfera su un ciclo completo sul The Astrophysical Journal Supplements. In particolare, il team ha scoperto che dal 2009 al 2014 (quando il ciclo ha raggiunto il picco), l'eliosfera si è contratta quando il flusso del vento solare è stato lento e costante.

Con l'avanzare del 2014, il vento solare è aumentato di circa il 50% per alcuni anni, portando all'espansione dell'eliosfera. Sono state rilevate diverse asimmetrie e la coda della regione magnetica creata dalla nostra stella sembra essere molto più lontana del previsto. La missione "ha avuto un grande successo, ed è durata molto più a lungo di quanto si ci aspettasse. Siamo fortunati ad avere un intero ciclo di osservazioni solari", afferma David McComas, il principale responsabile della missione presso la Princeton University.

I dati sono stati raccolti dall'Interstellar Boundary Explorer (IBEX) della NASA che ha anche scoperto un'anomalia delle particelle interstellari al confine. I risultati ottenuti mostrano uno scenario fin troppo vago per gli esperti, e sono necessari ulteriori dati. Per questo motivo nel 2024 verrà lanciato l'Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), che aumenterà la nostra comprensione sulla fisica del Sole.