Pubblicato un archivio con 3,27 miliardi di password, anche di Netflix e wallet Bitcoin

Nelle ultime ore sul forum di hacking RaidForums è stato pubblicato un enorme archivio battezzato "Compilation of Many Breaches", che contiene oltre 3,27 miliardi di password provenienti da vari data breach avvenuti negli ultimi anni.

Le password sono crittografate ma possono essere tradotte attraverso l'utilizzo di una password, ed includono anche le credenziali per Netflix, LinkedIn e di vari wallet per il Bitcoin, in quanto associati a data breach di alcune piattaforme di trading online.

Cybernews ha avuto modo di effettuare le verifiche del caso, ed ha affermato che non si tratta di una nuova violazione per nessuno dei servizi interessati. Sostanzialmente, infatti, siamo di fronte ad una sorta di file rar contenente le credenziali trapelate in precedenza, ecco perchè è stata già denominata la più grande compilation di sempre, al punto che ha superato anche la "Breach Compilation" che era stata pubblicata quattro anni fa e che conteneva "solo" 1,4 miliardi di informazioni.

Ovviamente non vi è alcuna certezza che tutti i dati siano reali, ma come osservato da alcuni ricercatori di sicurezza tale pubblicazione segue di diversi mesi la pubblicazione della compilation nel deep web o in ambienti legati agli hacker.

In circostanze come queste, rinnoviamo sempre il nostro invito ad adottare tutte le precauzioni per evitare il furto di dati: attivare l'autenticazione a due fattori ove disponibile ed, ovviamente, usare password diverse e complesse per ogni servizio. Negli ultimi tempi Google Chrome ha introdotto nuovi strumenti per evitare l'uso di parole chiavi uguali, ed anche altri servizi si stanno adoperando per proteggere la riservatezza degli utenti.