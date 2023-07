Tutto ciò che pubblicherete online sarà usato da Google per addestrare la propria IA

Importante aggiornamento per la politica sulla privacy di Google. Come notato dai colleghi di Gizmodo, nel weekend il gigante del web ha aggiornato la policy affermando esplicitamente che la società si riserva il diritto di utilizzare tutti i dati pubblicamente accessibili online per addestrare i propri tool d’IA.

“Google utilizza le informazioni per migliorare i nostri servizi e sviluppare nuovi prodotti, funzionalità e tecnologie a vantaggio dei nostri utenti e del pubblico” si legge in uno stralcio della politica, che continua facendo un esempio: “utilizziamo le informazioni disponibili pubblicamente per aiutare ad addestrare i modelli AI di Google e creare prodotti e funzionalità come Google Translate, Bard e le funzionalità di Cloud AI”.

In precedenza, Google nello stesso documento affermava che i dati sarebbero stati utilizzati per “modelli linguistici” piuttosto che “modelli d’IA”, mentre nel paragrafo in cui si menzionava solo Google Translate ora si parla anche di Bard e Cloud AI.

Sostanzialmente quindi Google si riserva il diritto di raccogliere e sfruttare i dati pubblicati su qualsiasi piattaforma web pubblica per addestrare i propri modelli. Big G, su richiesta di Gizmodo, non ha risposto alla richiesta di commento.

La notizia arriva a poche ore dalla denuncia contro OpenAI per web scraping presentata negli Stati Uniti.