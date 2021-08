La pubblicità arriva nello spazio: un satellite mostrerà annunci pubblicitari in orbita

Quello della pubblicità è certamente uno dei settori più in crescita degli ultimi tempi semplicemente perché non invecchia mai e, anzi, trova sempre nuova "linfa" con l'avanzamento tecnologico. In futuro, infatti, sarà logico aspettarsi di vedere la pubblicità anche nello spazio... e sta già avvenendo.

SpaceX - la compagnia spaziale privata di Elon Musk - sta collaborando con una startup tecnologica canadese per lanciare in orbita un cartellone digitale. Il satellite avrà "semplicemente" uno schermo in cui sarà riprodotta la pubblicità (offerta dal migliore offerente), e una fotocamera che scatterà foto degli annunci con la Terra sullo sfondo.

Fortunatamente - almeno per adesso - questo sistema non sarà visibile dalla Terra, anche se molte aziende stanno già pensando a qualcosa del genere. Quello della startup canadese è un esercizio di stile che offrirà alle compagnie la possibilità di avere il loro logo (o annuncio) in orbita nello spazio.

L'acquisto avverrà tramite dei token e ce ne sono cinque diversi: Gamma, utilizzato per determinare la luminosità del display; Kappa, che determinerà il colore dell'annuncio; Beta, utilizzato per scegliere la coordinata X della posizione del satellite; Rhoe che, invece, determinerà la coordinata Y del veicolo; e infine Xi, che determina l'ora in cui verrà visualizzato l'annuncio.

SpaceX deve ancora commentare questa partnership e non è detto che la compagnia accetti di portare in orbita questo veicolo spaziale. Sicuramente questo evento sarà molto importante e segnerà una pietra miliare (a nostro avviso negativa) nella conquista dello spazio.

Lasciamo adesso la parola a voi: secondo voi la visualizzazione di annunci nello spazio sarà solo questione di tempo? Cosa ne pensate a riguardo?